На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани возбудили уголовное дело после падения школьника в яму

В Апшеронске возбудили уголовное дело после падения 11-летнего школьника в яму
true
true
true

В Апшеронске правоохранительные органы возбудили уголовное дело после падения 11-летнего школьника в яму. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

«Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошел 1 октября. Мальчик возвращался со спортивных занятий домой, но провалился в глубокую яму. Утром ребенка обнаружили прохожие, которые вызвали спасателей и скорую. Пострадавшего в шоковом состоянии медики забрали в больницу. По предварительной информации, здоровью мальчика ничего не угрожает.

Ход расследования находится на контроле следственного управления.

Ранее в Усолье-Сибирском женщина провалилась в яму и оказалась в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами