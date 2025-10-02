На Кубани возбудили уголовное дело после падения школьника в яму

В Апшеронске возбудили уголовное дело после падения 11-летнего школьника в яму

В Апшеронске правоохранительные органы возбудили уголовное дело после падения 11-летнего школьника в яму. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

«Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошел 1 октября. Мальчик возвращался со спортивных занятий домой, но провалился в глубокую яму. Утром ребенка обнаружили прохожие, которые вызвали спасателей и скорую. Пострадавшего в шоковом состоянии медики забрали в больницу. По предварительной информации, здоровью мальчика ничего не угрожает.

Ход расследования находится на контроле следственного управления.

