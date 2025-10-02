На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пикник Афиши» назвали полноценным каналом для коммуникации с аудиторией

Более 50 тысяч человек посетили «Пикник Афиши» в Москве и Санкт-Петербурге
Пресс-служба «Афиши»

Более 50 тыс. человек посетили «Пикник Афиши», который прошел 21 июня в Москве и 9 августа в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба «Афиши».

Организаторы «Пикника Афиши» отметили, что о мероприятии было сделано более 200 публикаций в СМИ и блогах.

Как отметил генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров, еще до «Пикника» компания проводила квесты, препати и другие активности, чтобы горожане почувствовали атмосферу фестиваля еще до начала мероприятия.

«В процессе продвижения мы видели, что наши коммерческие партнеры восприняли «Пикник» не как медийную площадку, а как стратегический актив и полноценный канал для коммуникации со своей целевой аудиторией, понимая ценность своего участия», — сказал он.

В Санкт-Петербурге певец Markul исполнил 3 песни с группой «Лифт на Луну» прямо на улицах города. Также в городе прошли квесты по поиску билетов.

На фестивале была организована детская зона, в которой проводились различные активности для посетителей всех возрастов.

Также портал «Рамблер» специально для фестиваля создал ИИ-гид, который в режиме реального времени отвечал на любые вопросы по мероприятию.

Перед фестивалем в Москве и Санкт-Петербурге прошли препати с участием музыкального редактора «Афиши Daily» Алексеем Горбашем и редактором «Афиши Daily» Алей Александровой.

Чтобы поддержать интерес к мероприятию, на фестивале прошли паблик-токи «Почему поп-культура – это сплошная ностальгия» и «Фестивали как главный гастрономический энтертеймент: тренды, форматы, перспективы».

