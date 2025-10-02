На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач раскрыла реальную опасность детского ожирения

Диетолог Белоусова: детское ожирение повышает риски диабета и бесплодия
true
true
true
close
Shutterstock

По прогнозам к 2030 году ожирение станет глобальной проблемой человечества. Актуальным этот вопрос стал и для России, где постоянно растет количество случаев ожирения, в том числе – среди детей. Это опасная тенденция для подрастающего поколения, которая негативно влияет на психическое здоровье, повышает риски развития диабета и даже может привести к бесплодию, предупредила в беседе с 360.ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Ожирение связано с нарушением углеводного обмена, который влияет на инсулинорезистентность и в конечном итоге приводит к развитию сахарного диабета первого и второго типов. При этом в более старшем возрасте дети, которые с ранних лет страдают от лишнего веса, неизбежно столкнутся с массой других проблем, отметила врач.

«У девочек ожирение приводит к проблемам с менструальным циклом, с деторождением. То есть, в общем-то, когда мы раскармливаем девочку, то устраиваем девушке и молодой женщине кучу проблем с точки зрения эндокринологии и гинекологии. Причем от бесплодия до повышения рисков рака репродуктивной женской системы», — подчеркнула нутрициолог.

Помимо массы физических проблем, это грозит также расстройством психики, особенно в детском возрасте, когда дети с лишним весом подвергаются буллингу, что может их травмировать на всю жизнь. Белоусова призвала изменить подход к формированию детского рациона питания, сместив фокус со стремления дать ребенку вкусное угощение на полноценное питание.

«То есть ни в коем случае не надо перекармливать ребенка, надо следить за его питанием, особенно в тот момент, когда он самостоятельно себе может покупать какую-то еду», — подчеркнула специалист.

Она посоветовала искать подходы к ребенку, стараясь заложить в него основы здорового подхода к питанию, объяснять через сказки и примеры, чем полезны и вредны те или иные продукты.

До этого нутрициолог, замруководитель Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун рассказала, что малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление сахара, систематический недостаток сна и нарушения в пищевом поведении являются основными факторами, способствующими развитию избыточного веса у детей. Также, по ее словам, систематический недосып и нарушения пищевого поведения часто становятся причинами детского ожирения.

Ранее врач объяснила, как эпидемия ожирения среди россиян связана с депрессией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами