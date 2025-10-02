Врач раскрыла реальную опасность детского ожирения

По прогнозам к 2030 году ожирение станет глобальной проблемой человечества. Актуальным этот вопрос стал и для России, где постоянно растет количество случаев ожирения, в том числе – среди детей. Это опасная тенденция для подрастающего поколения, которая негативно влияет на психическое здоровье, повышает риски развития диабета и даже может привести к бесплодию, предупредила в беседе с 360.ru врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Ожирение связано с нарушением углеводного обмена, который влияет на инсулинорезистентность и в конечном итоге приводит к развитию сахарного диабета первого и второго типов. При этом в более старшем возрасте дети, которые с ранних лет страдают от лишнего веса, неизбежно столкнутся с массой других проблем, отметила врач.

«У девочек ожирение приводит к проблемам с менструальным циклом, с деторождением. То есть, в общем-то, когда мы раскармливаем девочку, то устраиваем девушке и молодой женщине кучу проблем с точки зрения эндокринологии и гинекологии. Причем от бесплодия до повышения рисков рака репродуктивной женской системы», — подчеркнула нутрициолог.

Помимо массы физических проблем, это грозит также расстройством психики, особенно в детском возрасте, когда дети с лишним весом подвергаются буллингу, что может их травмировать на всю жизнь. Белоусова призвала изменить подход к формированию детского рациона питания, сместив фокус со стремления дать ребенку вкусное угощение на полноценное питание.

«То есть ни в коем случае не надо перекармливать ребенка, надо следить за его питанием, особенно в тот момент, когда он самостоятельно себе может покупать какую-то еду», — подчеркнула специалист.

Она посоветовала искать подходы к ребенку, стараясь заложить в него основы здорового подхода к питанию, объяснять через сказки и примеры, чем полезны и вредны те или иные продукты.

До этого нутрициолог, замруководитель Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун рассказала, что малоподвижный образ жизни, чрезмерное потребление сахара, систематический недостаток сна и нарушения в пищевом поведении являются основными факторами, способствующими развитию избыточного веса у детей. Также, по ее словам, систематический недосып и нарушения пищевого поведения часто становятся причинами детского ожирения.

Ранее врач объяснила, как эпидемия ожирения среди россиян связана с депрессией.