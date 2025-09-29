На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, как эпидемия ожирения среди россиян связана с депрессией

Диетолог Белоусова: эпидемия ожирения в России напрямую связана с депрессией
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

В российском Минздраве назвали две главные новые проблемы россиян – это эпидемия ожирения, которая, по прогнозам, будет набирать обороты, а также рост случаев депрессии среди жителей. Эти два заболевания имеют как прямую, так и обратную связь, и способствуют взаимному ухудшению симптомов, рассказала 360.ru член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

«Связь есть достаточно тесная, как прямая, так и обратная. Подавленность — это исход стресса. Физиологически человеческий организм устроен таким образом, что реагирует на стресс угнетением работы практически всей пищеварительной системы», — пояснила специалист.

У людей в таком состоянии теряется чувствительность рецепторов, ощущение вкуса. На всех это действует по-разному – кто-то теряет аппетит, а другие стремятся заесть это состояние, причем выбор, как правило, падает на самое вредное и запретное – сладости, фастфуд. Но даже потеря аппетита, при которой когда человек надолго остается полуголодным, рано или поздно приводит к перееданию, а организм начинает запасать углеводы, что также грозит набором веса. В то же время при депрессии нет желания двигаться, тем более – заниматься спортом, напомнила врач. По ее словам, тяжелее бывает женщинам, так как стресс влияет на женские половые гормоны, связанные с весом.

Что касается обратной связи, то человек с ожирением имеет дополнительную причину недовольства собой, что усиливает депрессивные симптомы. Важно не упустить момент и вовремя обратиться к психиатру, так как зачастую справиться с депрессией самостоятельно, на одной лишь силе воли невозможно, подчеркнула Белоусова. Причем далеко не всегда требуется медикаментозное лечение – возможно, что достаточно будет помощи на психологическом уровне.

Как отметила психолог Татьяна Гилева, сегодня одной из причин роста депрессивных эпизодов стало одиночество, на фоне которого люди погружаются в онлайн-жизнь.

«И еда становится тем, что должно будто бы пойти в противовес этому одиночеству, холоду. Тут очень важно понимать: пока мы не обсудим это, не сможем до конца удовлетворить жажду или боль», — подчеркнула специалист.

В свою очередь Белоусова напомнила о важности формирования здорового рациона, который предполагает плотный и калорийный завтрак, полноценный обед с овощами и мясом, два перекуса фруктами и кисломолочкой, а также легкий ужин. Избежать вечернего переедания можно, если в течение дня набрать необходимое организму количество микроэлементов, заключила нутрициолог.

Напомним, до этого Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к Минздраву РФ с предложением внести ожирение в список социально значимых заболеваний. Согласно официальной статистике, избыточный вес или ожирение наблюдаются у 40% школьников среднего возраста и у 70% взрослых людей старше 70 лет. При этом количество пациентов с указанными проблемами ежегодно растет.

Ранее в Минздраве рассказали о ключевом вызове для системы здравоохранения в России.

