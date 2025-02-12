Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван продукт, помогающий предотвратить похмелье

Daily Mail: белок и жиры в составе сыра помогают предотвратить похмелье
close
Depositphotos

По словам терапевта Нины Чандрасекаран (Американский университет Антигуа), кусочек сыра перед употреблением алкоголя может помочь снизить усвояемость токсинов, вызывающих похмелье. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач объяснила, что сыр богат белками и жирами, которые «обволакивают» желудок и ухудшают всасывание алкоголя. Вместо того чтобы поступать в кровоток и перерабатываться печенью, часть алкоголя выводится из организма с мочой и потом, что снижает количество вырабатываемого токсичного ацетальдегида.

Ацетальдегид является самым главным продуктом распада алкоголя, образуемым при окислении этанола. Именно его накопление в организме вызывает неприятные симптомы — покраснение лица, усталость, дезориентацию, слабость и тошноту.

Чандрасекаран добавила, что в сыре много витамина B и кальция. При употреблении алкоголя эти питательные вещества вымываются из организма. Терапевт уточнила, что кальций помогает обеспечивать работу нервной системы и мышц, а витамин B необходим для поддержания уровня энергии и метаболизма.

Ранее у людей с алкогольной зависимостью нашли необратимые изменения в мозге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами