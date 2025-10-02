На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки подряд

ИКИ РАН: магнитная буря держится третьи сутки из-за солнечного ветра
Depositphotos

Магнитная буря на Земле продолжается третьи сутки подряд. Об этом сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По их данным, шторм, начавшийся утром во вторник, держится более 50 часов с перерывами и колеблется между средним и сильным уровнем (G1–G3).

Причиной возмущений остается экстремально высокая скорость солнечного ветра — порядка 700–800 км/с, а иногда достигающая 900 км/с, что в 2–3 раза выше нормы. Такой режим, по оценке специалистов, поддерживается высокой вспышечной активностью и воздействием крупной корональной дыры, через которую Земля прошла ночью.

Ученые отметили, что вспышки на Солнце пока не превышают M-класса, что безопаснее, чем мощные X-класса. По их прогнозу, если не произойдут мощные солнечные выбросы, признаки стабилизации геомагнитной обстановки могут появиться в течение 1–2 суток.

В конце сентября доктор физико-математических наук Сергей Богачев объявлял, что на Земле началась сильнейшая за три месяца магнитная буря. По его словам, события такого уровня последний раз наблюдались 1 июня.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

