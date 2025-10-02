Аэропорт Ла-Гуардиа в Нью-Йорке продолжил работу после столкновения самолетов

Аэропорт Ла-Гуардиа в Нью-Йорке продолжает работу после инцидента со столкновением двух самолетов. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе аэропорта.

Отмечается, что из-за случившегося на аэродроме закрыли сегменты двух рулежных дорожек. Ограничение будет действовать ориентировочно до 10:00 по всемирному времени (13:00 мск).

В аэропорту Ла-Гуардиа два региональных лайнера авиакомпании Delta столкнулись во время руления. Крыло одного из самолетов задело нос другого. Экипаж сообщил о повреждении лобового стекла и по меньшей мере одном пострадавшем.

1 сентября стало известно, что четыре человека получили ранения в результате столкновения двух самолетов в воздухе при попытке приземлиться в аэропорту Колорадо в США.

Ранее в США пассажирский самолет едва не столкнулся с бомбардировщиком.