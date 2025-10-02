В аэропорту Нью-Йорка произошло столкновение самолетов

Один человек пострадал при столкновении лайнеров в аэропорту Нью-Йорка LaGuardia

В результате столкновения двух самолетов в нью-йоркском аэропорту LaGuardia пострадал один человек. Об этом, ссылаясь на диспетчеров, сообщает телеканал ABC.

Инцидент произошел в ночное время, когда два региональных лайнера авиакомпании Delta во время руления столкнулись друг с другом на небольшой скорости. Крыло одного из самолетов задело нос другого.

Экипаж сообщил о повреждении лобового стекла и по меньшей мере одном пострадавшем.

Вечером 24 сентября в Шереметьево при рулении задели друг друга два пассажирских самолета — российский Superjet 100, направлявшийся в Санкт-Петербург, и китайский Airbus A330, прилетевший из Пекина. На борту находились в общей сложности несколько сотен пассажиров, но обошлось без пострадавших.

1 сентября стало известно, что четыре человека получили ранения в результате столкновения двух самолетов в воздухе при попытке приземлиться в аэропорту Колорадо в США.

Ранее в США пассажирский самолет едва не столкнулся с бомбардировщиком.