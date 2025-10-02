Диетолог рассказала, какие роллы можно есть на ужин без вреда для фигуры

Диетолог Парецкая: на ночь лучше не есть запеченные роллы с майонезной «шапкой»

Рыба и морепродукты в роллах содержат легкоусвояемый белок, который не перегружает ЖКТ и способствует быстрому насыщению. Однако не все роллы подходят для ужина, рассказала «Газете.Ru» диетолог Алёна Парецкая.

Врач отметила, что все зависит не от времени суток, а от состава и порции. Если грамотно подобрать рацион, ужин может быть вполне легким и даже полезным. По словам Парецкой, для позднего ужина подойдут сашими или роллы с тунцом, лососем или угрем.

«Белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови и предотвращает ночные скачки инсулина. Поэтому роллы с рыбой — вполне адекватный вариант для ужина», — пояснила эксперт.

Также считается, что рис относится к «медленным углеводам», но в роллах это не совсем так. При приготовлении его обычно заправляют уксусом и сахаром, что повышает его гликемический индекс и может перегрузить организм.

«Большая порция риса вечером может вызвать углеводную перегрузку. Лучше выбирать хосомаки — маленькие роллы с минимальным количеством риса, или варианты с овощами и салатом», — сказала Парецкая.

При этом классические дополнения вроде маринованного имбиря и соевого соуса тоже стоит употреблять в меру: первый содержит сахар, второй — много соли, что может спровоцировать утренние отеки.

Соусы, сливочный сыр и «шапочки» сверху увеличивают калорийность роллов почти вдвое. По словам диетолога, именно запеченная «Филадельфия» или теплая «Калифорния» зачастую оказываются более тяжелыми, чем простые роллы с рыбой.

«В них слишком много сыра и соусов, а рыбы — недостаточное количество», — отметила диетолог.

Бренд-шеф сети «Моккано» Вячеслав Ким отметил, что легкие роллы могут быть не менее вкусными — достаточно сделать акцент на свежую рыбу и овощи и не перегружать блюдо соусами. Это помогает сохранить баланс между вкусом и пользой, особенно для вечернего приема пищи.

«Вечером лучше выбирать роллы с овощами и нежирной рыбой (тунец, угорь) или морепродуктами без лишних добавок. Стоит избегать темпуры, начинки из копченой рыбы, крабовых палочек и сладких соусов типа унаги», — добавил он.

Врач советует ограничиться порцией в 6–8 кусочков (примерно 200–250 г, что составляет около 300–350 ккал). Ужинать желательно за два часа до сна.

«Полный желудок мешает естественному охлаждению тела, которое необходимо для глубокого сна. Это может вызвать бессонницу или утреннюю отечность», — добавила Парецкая.

Роллы вечером — не запрет, а вопрос правильного выбора. Больше рыбы и овощей, меньше риса и соусов — и привычный ужин превратится в сбалансированный прием пищи, резюмировала диетолог.

