Сотрудник российского банка обокрал пожилых клиентов на 9 млн рублей

В Тюмени вынесли приговор сотруднику банка, который за два года украл у пожилых клиентов 9 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все произошло в период с 2022 по 2024 год. Подсудимый, используя служебное положение, получал доступ к персональным данным пожилых клиентов при обслуживании в банковском офисе. Без согласия владельцев счетов он выпускал дополнительные банковские карты, которые им не передавал, одновременно отключая СМС-уведомления об операциях. В дальнейшем он снимал средства через банкоматы с использованием этих карт.

В результате преступных действий пострадали 9 пенсионеров, общий ущерб превысил 9 млн рублей. Суд признал мужчину виновным по статьям 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации, и 158 УК РФ — кража. Ему назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

