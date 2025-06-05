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В Якутии женщина попросила таксиста о помощи и осталась без денег

В Якутии таксист украл у пассажирки 25 тысяч рублей
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Якутске таксист помог пассажирке рассчитаться за поездку и перевел себе все деньги с ее банковского счета. Об этом сообщает УМВД республики Якутия.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась якутянка, женщина сообщила, что ее обокрал таксист. Выяснилось, что она возвращалась домой на такси, не смогла самостоятельно совершить онлайн-перевод, чтобы рассчитаться за поездку.

Женщина попросила водителя о помощи, мужчина взял ее телефон и перевел себе 25 тысяч рублей. Подозреваемого в краже задержали, в отношении 28-летнего таксиста возбуждено уголовное дело, ему может грозить до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Удмуртии пьяный пассажир вонзил нож в шею таксиста. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир такси заподозрил водителя в том, что тот возит его по кругу. Мужчина нанес 30-летнему таксисту ножевое ранение в шею с заднего сиденья автомобиля. Пострадавший был госпитализирован с колото-резаным ранением, возбуждено уголовное дело.

Ранее таксист украл у пенсионера 100 тысяч рублей во время поездки.

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