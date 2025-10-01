В Госдуме призвали отказаться от изучения песен скандальных артистов в школе

Школьные учителя для воспитания патриотизма в учениках могут и самостоятельно подбирать песни, однако артисты, их исполняющие, не должны быть замешаны в скандалах. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по культуре Михаил Романов.

«К новым исполнителям, которые не доказали временем свою стабильность в политическом отношении, надо занимать взвешенную позицию. Вот, допустим, Иосиф Кобзон проверен временем — его песни достойные [для изучения] и в школах, и в качестве уроков мужества. Новые артисты, может быть, и хорошие. Сегодня образовательный процесс в России позволяет педагогическому коллективу самостоятельно принимать решения в части дополнительных программ. Это может быть без каких-то стандартов и спусков сверху — под ответственность тех лиц, которые решения принимают», — сказал он.

Депутат добавил, что если учителя все же хотят показывать школьникам песни из собственной подборки, то артисты, их исполняющие, не должны быть «вмешаны в скандалы».

«Сейчас есть популярные артисты, но они в скандалы вмешаны. Те, кто вмешан — таких не нужно внедрять [в школьную программу]. Это неправильный пример подрастающему поколению, даже если хорошая песня, но они в целом как личности недобропорядочные», — сказал он.

Романов также выступил против того, чтобы звезды «отбеливали репутацию» после скандалов поездками на фронт. Парламентарий также заявил о недопустимости получения артистом гонорара за выступление перед ветеранами.

«Голая вечеринка — это за гранью. Моя оценка, что пощады никакой [нельзя давать артистам] — съездить куда-то, гуманитарную помощь один раз отправить, как некоторые говорят, что они патриоты. Сегодня надо пояса подтянуть и трудиться всем на одно дело, на нашу будущую победу, в том числе трудиться здесь, в тылу, работая с молодежью, помогая участникам специальной операции: как в госпиталях, так и их семьям. Я не случайно Кобзона [вспомнил]. Несколько раз я приглашал в Санкт-Петербург приехать, спеть жителям блокадного Ленинграда. Он приезжал, чтобы поддержать, гонораров не просил. Есть коллеги, конечно, не буду называть фамилии из топ-артистов наших патриотических, которых просишь — они такие цифры выставляют для блокадников. Одно дело бизнес, другое — когда мы говорим о ветеранах», — сказал он.

Ранее Минпросвещения предложило новую номинацию для участников СВО в конкурсе «Учитель года».