На территории ДНР ввели режим ЧС

В ДНР ввели режим ЧС на фоне засухи

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Донецкой народной республики (ДНР) на фоне засухи. Об этом говорится в указе главы региона Дениса Пушилина, опубликованном на его официальном сайте.

«Постановляю: признать обстановку, сложившуюся на территории ДНР с 10 июня 2025 года в результате возникновения опасного агрометеорологического явления (почвенной засухи) <...> чрезвычайной ситуацией», — говорится в тексте.

В приложении к указу перечислены муниципальные образования ДНР, попадающие в зону ЧС регионального характера. К ним относятся: городские округа Докучаевск, Макеевка и Харцызск, а также Амвросиевский, Володарский, Новоазовский, Мангушский, Тельмановский, Шахтерский и Ясиноватский муниципальные округа.

Кроме того, Пушилин постановил ввести со дня вступления в силу документа до особого распоряжения режим функционирования «чрезвычайной ситуации» для органов управления и сил территориальной подсистемы республики.

Руководителем ликвидации ЧС определен зампредседателя правительства ДНР и министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко.

19 сентября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут не исключила, что в Ростовской области в связи с засухой может быть использована практика принудительного вызова осадков.

В августе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что предварительная сумма ущерба, нанесенного засухой урожаю в регионе, составляет около 600 млн рублей.

Ранее аналитик не поверил в катастрофические прогнозы по урожаю.