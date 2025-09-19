На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Практику принудительного вызова осадков могут использовать в Ростовской области

Министр Лут: в Ростовской области из-за засухи могут вызвать искусственный дождь
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут не исключила, что в Ростовской области в связи с засухой может быть использована практика принудительного вызова осадков. Ее слова передает «Интерфакс».

Ранее в Ростовской области из-за засухи ввели режим ЧС. По предварительным подсчетам Минсельхоза, ущерб региона из-за погодных явлений составил 4 млрд рублей, рассказала она.

«Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков. Посмотрим на ситуацию в сентябре-октябре. Если ожидания Росгидромета по объему осадков не оправдаются в октябре, то значит будем предпринимать все необходимые действия», — цитирует министра агентство.

Лут отметила, что подобные процедуры проводятся в Ставропольском крае на протяжении последних трех сезонов.

До этого сообщалось, что из-за плохих погодных условий и экономических вызовов урожай гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться на 35%.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве пройдет первый после долгой засухи дождь.

