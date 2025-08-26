Сальдо назвал сумму ущерба от засухи в Херсонской области

Губернатор Сальдо: ущерб от засухи на Херсонщине составил 600 млн рублей

Предварительная сумма ущерба, нанесенного засухой урожаю в Херсонской области составляет около 600 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«У нас была введена чрезвычайная ситуация регионального значения. Аграриям компенсируем, оформляют документы», — сказал глава региона.

В июле Сальдо называл засуху в регионе некритичным ударом для сельского хозяйства. На тот момент пострадало менее 20% сельскохозяйственных площадей. Ущерб составлял около 200 млн рублей.

В ночь на 6 июня 2023 года в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. 14 населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Каховская ГЭС обеспечивала водоснабжение южной Украины. Из Каховского водохранилища вода попадала в Каховский канал (Южно-Украинский канал), Северо-Крымский канал, Канал Днепр — Кривой Рог.

Ранее Сальдо заявил, что все еще жив благодаря жителям Херсона.