Главврач онкодиспансера в Бурятии уволилась после инцидента с удалением здоровой почки

В Бурятии главврач больницы уволилась после удаления здоровой почки у пациентки

В Бурятии после инцидента с удалением здоровой почки вместо больной в онкодиспансере уволилась главврач. Об этом сообщает региональный министр здравоохранения Евгения Лудупова.

В связи с произошедшим руководство медучреждения принесло официальные извинения пострадавшей и ее близким. Со стороны министерства здравоохранения обеспечено полное медицинское наблюдение и лечение на всех этапах восстановления.

По факту инцидента проведены служебные проверки. Рентген-лаборант уволен, главный врач онкодиспансера также уволена после подачи заявления об отставке. Медицинским работникам, допустившим ошибку, вынесены дисциплинарные взыскания. Принят комплекс мер по недопущению подобных случаев в будущем, включая дополнительное обучение персонала и усиление ведомственного контроля.

Инцидент произошел в республиканском онкоцентре. Медики сделали пациентке МРТ, но после этого перепутали снимки. Женщину направили на операцию по удалению органа с опухолью, но никакого образования на той почке не было. Она стала инвалидом после этой операции.

Ранее врач случайно удалил 37-летней женщине здоровый яичник вместо больного.

