В Тыве произошло обрушение в горной выработке

МЧС: обрушение в горной выработке произошло в Тыве
Shutterstock

Рабочий не выжил  в результате обрушения в горной выработке в Тыве. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Тыва в Telegram-канале.

«24 сентября в 05:18 утра по местному времени (1:18 мск) в ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о том, что в горной выработке в 160 метрах под землей произошло обрушение», — говорится в публикации.

В спасательной операции были задействованы 18 человек и пять единиц техники.
Прокуратура региона сообщила, что происшествие произошло в горно-обогатительном комбинате «Кызыл-Таштыгский».

В августе в Курагинском районе Красноярского края произошло обрушение горной массы на шахте АО «Артемовский рудник».

В прокуратуре рассказали, что проверяют соблюдение работодателем законодательства об охране труда и промышленной безопасности. В этом также участвуют сотрудники инспекции труда по краю и Ростехнадзора.

В начале июня на Камчатке в шахте на золотосеребряном руднике «Бараньевский» обрушилась горная порода. Там на глубине около 700 м рухнула кровля выработки. Работавшего на смене проходчика завалило обломками, он не выжил.

Ранее с шахты в Кузбассе уволились сотни горняков.

