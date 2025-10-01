На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норвегии двух иностранцев обвинили в запуске БПЛА у аэропорта

Depositphotos

В Норвегии полиция предъявила обвинения двум туристам из Китая, подозреваемых в запуске БПЛА в бесполетной зоне аэропорта города Бардуфосс. Об этом сообщила телерадиокомпания NRK, ссылаясь на полицию.

«Полиция региона Центральный Тромс предъявила обвинения китайской семейной паре после того, как во вторник их задержали за запуск дрона у аэропорта Бардуфосса», — сказано в сообщении.

Как заявила представитель полиции Катрине Гримнес, после допроса туристов отпустили, однако правоохранители оставили их паспорта у себя. По ее словам, в настоящее время полиция изучает конфискованные вещи граждан КНР.

Накануне стало известно, что норвежские правоохранители задержали для допроса двух туристов по подозрению в запуске беспилотника в бесполетной зоне аэропорта Бардуфосса, который используется в том числе в военных целях. Дрон был изъят.

30 сентября министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил об отсутствии у властей королевства сведений о принадлежности или происхождении беспилотных летательных аппаратов, замеченных ранее в небе над страной.

27 сентября NRK сообщила, что в районе авиабазы Эрланд в Норвегии заметили беспилотники. Правоохранители и военнослужащие следили за движением дронов в течение 2,5 часа.

Ранее в Германии заметили рой дронов над землей Шлезвиг-Гольштейн.

