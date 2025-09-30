В Норвегии признали, что не знают, чьи БПЛА заметили над страной

Сандвик: Норвегия не может установить происхождение замеченных над страной БПЛА

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик заявил об отсутствии у властей сведений о принадлежности или происхождении БПЛА, замеченных ранее в небе над страной. Об этом сообщает The Nordic Page.

Во время выступления на Варшавском форуме по безопасности министр заявил, что замеченные в стране беспилотники являются «дронами наблюдения», а не ударными.

«Мы должны помнить, что мы не находимся в состоянии войны. Мы не под ударом, и это дроны-разведчики, а не дроны «Шахед», — заявил Сандвик.

Он также признал, что на фоне сообщений о дронах в стране наблюдается серьезная ситуация со сбоями в авиасообщении.

29 сентября Сандвик заявил, что выводы о принадлежности беспилотных летательных аппаратов, замеченных в воздушном пространстве страны, делать пока рано.

27 сентября телеканал NRK сообщил, что в районе авиабазы Эрланд в Норвегии заметили беспилотники. Правоохранители и военнослужащие следили за движением БПЛА в течение 2,5 часа.

Ранее в Германии заметили рой дронов над землей Шлезвиг-Гольштейн.