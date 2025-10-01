Врач раскрыла действенную технику для борьбы с депрессией

Объятия и прикосновения являются мощным инструментом для борьбы с депрессией. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-психосоматолог Екатерина Тур. Что касается одиноких людей, по ее словам, для них подойдет техника самоприкосновения.

Специалист посоветовала положить ладонь на сердце или на живот, закрыть глаза и сконцентрироваться на ощущении тепла, исходящего от ладони.

«Это сила осознанного фокуса внимания, которая помогает телу успокоиться. В целом, объятия — это простой и бесплатный способ позаботиться о своем психическом и физическом здоровье. Внедрите этот ритуал в свою жизнь, и вы заметите, как уровень стресса снизится, а ресурс справляться с трудностями — возрастет», — сказала Тур.

Психолог Дарья Сальникова до этого перечислила признаки, отличающие депрессию от осенней меланхолии. На первую, по ее словам, указывает постоянная усталость, даже при достаточном отдыхе и сне.

Также депрессия характеризуется ангедонией, то есть потерей интереса ко всему, что раньше приносило радость, будь то хобби или встречи с друзьями, отметила эксперт.

