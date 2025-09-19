Врач рассказал, как распознать хроническую усталость

Врач Исаев: боли в мышцах могут указывать на хроническую усталость

Сильная слабость, которая не проходит после отдыха, может быть симптомом синдрома хронической усталости (СХУ). Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, к.м.н., руководитель столичной клиники Руслан Исаев.

Среди других признаков — выраженная усталость, не связанная с нагрузкой, усиление симптомов даже после небольшой активности, «туман в голове», боли в мышцах и суставах.

«СХУ часто имеет соматическую природу: эндокринные заболевания (например, гипотиреоз), хронические вирусные инфекции, анемия, дефицит витамина D. Поэтому лечение ориентировано, в первую очередь, на поиск и устранение первопричины, а психотерапия отходит на второй план», — пояснил Исаев.

При появлении таких симптомов врач посоветовал обратиться к специалисту для обследования.

Врач-невролог «СМ-Клиника» Наталья Маклакова до этого рассказала «Газете.Ru», что обычная усталость может быть признаком начинающейся депрессии. Среди симптомов, которые характерны для депрессии, специалист назвала: снижение настроения; снижение чувства радости; снижение концентрации внимания, сложности в принятии решений; низкая самооценка или чувство вины; чувство безнадежности по отношению к будущему.

