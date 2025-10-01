В блюдах вьетнамского кафе нашли кишечную палочку

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
SHOT: в блюдах вьетнамского кафе Pho Bo нашли кишечную палочку
В блюдах вьетнамского кафе Pho Bo нашли кишечную палочку и превышение микроорганизмов в 30 раз. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ведущая «SHOT ПРОВЕРКИ» Анастасия Луговская посетила московское заведение Pho Bo по адресу ул. Чаянова, 2, стр. 4. Во время визита она обратила внимание на антисанитарию в ресторане и поведение персонала, а результаты лабораторной экспертизы показали наличие кишечной палочки и превышение допустимого количества микроорганизмов в ряде блюд. В их числе суп «Фо Бо» и спринг-роллы «Гой Том»

Аналогичные проверки в другой точке сети Pho Bo по адресу Камергерский пер., 6/5с3 также выявили нарушения — кишечная палочка была обнаружена в булочке «Бань Бао с курицей и сыром», а превышение числа микроорганизмов в рисе «Ком Ранг Хай Шан».

25 сентября директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, что осенью в России резко растет количество случаев заболеваемости кишечными инфекциями. Это связано с несколькими факторами, включая активное потребление сезонных овощей и фруктов – арбузов, дынь, зелени и прочих продуктов, требующих особой обработки.

Ранее в салатах из «Магнита» нашли кишечную палочку.

