На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В салатах из «Магнита» нашли кишечную палочку

В Ставропольском крае в салатах из магазина «Магнит» нашли кишечную палочку
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Ставропольском крае в салатах «Свежесть» и «Норвежский с красной рыбой» из популярной сети супермаркетов «Магнит» нашли кишечную палочку. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка»..

Колиформы (бактерии группы кишечной палочки) были обнаружены при проверке в одном из магазинов сети в городе Михайловске.

«В других «Магнитах» Ставропольского края нашли просрочку и прочие нарушения СанПиН. Компании выписали штраф в размере 700 тысяч рублей», - добавляет SHOT.

В июле сальмонеллу нашли в курице на прилавках «Магнита» в Санкт-Петербурге. А в апреле житель ЯНАО пожаловался на червей в пряной сельди из «Магнита».

В марте сообщалось, что в Нижневартовске женщина попала в инфекционное отделение, съев салат из «Магнита».

Ранее «Магнит» начал указывать цену за 100 г товара, а не за упаковку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами