В салатах из «Магнита» нашли кишечную палочку

В Ставропольском крае в салатах из магазина «Магнит» нашли кишечную палочку

В Ставропольском крае в салатах «Свежесть» и «Норвежский с красной рыбой» из популярной сети супермаркетов «Магнит» нашли кишечную палочку. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка»..

Колиформы (бактерии группы кишечной палочки) были обнаружены при проверке в одном из магазинов сети в городе Михайловске.

«В других «Магнитах» Ставропольского края нашли просрочку и прочие нарушения СанПиН. Компании выписали штраф в размере 700 тысяч рублей», - добавляет SHOT.

В июле сальмонеллу нашли в курице на прилавках «Магнита» в Санкт-Петербурге. А в апреле житель ЯНАО пожаловался на червей в пряной сельди из «Магнита».

В марте сообщалось, что в Нижневартовске женщина попала в инфекционное отделение, съев салат из «Магнита».

Ранее «Магнит» начал указывать цену за 100 г товара, а не за упаковку.