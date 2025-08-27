Россиянин вызвал полицейских, чтобы они спасли его от пьянства

Барнаулец вызвал полицейских, чтобы те спасли его от пьянства, и получил штраф

Житель Барнаула, уставший употреблять алкоголь, решил вызвать полицию, чтобы та забрала его в отделение, и заработал штраф. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Согласно материалам дела, мужчина позвонил по номеру «112» и заявил, что подрался со знакомым. Прибывшему на вызов патрулю заявитель объяснил, что никакой драки не было, и он вызвал правоохранителей, так как «устал употреблять алкогольные напитки и хотел, чтобы его забрали в отделение полиции и закрыли в камере».

Полицейские составили на барнаульца административный протокол по статье «Заведомо ложный вызов специализированных служб». Суд назначил нарушителю штраф в размере 1000 рублей.

