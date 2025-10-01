На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские предприниматели стали чаще вдохновляться отечественными кейсами

Rambler&Co: 20% российских технопредпринимателей ориентируются на соотечественников
Каждый пятый (20%) российский технопредприниматель ориентируется на успешные проекты отечественных коллег, следует из результатов исследования Rambler&Co, платформы SberUnity и Московского инновационного кластера.

Опрос показал, что 49% россиян вдохновляют отечественные предприниматели, 24% — зарубежные, а еще 27% ищут вдохновение и у российских, и у иностранных.

Главным фактором ориентира 16% респондентов назвали стратегическое мышление, 13% — способность брать на себя ответственность, а по 12% — честность и умение выстроить сильную команду.

Чаще всего (38%) традиционные медиа становятся главным источником набора аудитории, соцсети – 21%, друзья и коллеги – 20%, книги, подкасты и выступления – по 21%.

Говоря о возможностях, 26% участников опроса заявили, что их привлекает шанс создавать новые продукты и сервисы, 25% желают обрести независимость, а 24% — воплотить свои идеи в жизнь.

Опрос проходил в преддверии Moscow Startup Summit, который проходит в Москве 1-2 октября. Всего в нем приняли участие 92,5 тыс. интернет-пользователей.

