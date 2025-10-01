«Чемпионат» подвел итоги сезона RDS GP-2025

Спортивный портал «Чемпионат» и Российская дрифт серия подвели итоги спецпроекта, в котором читатели портала на протяжении сезона выбирали самый яркий момент RDS GP-2025, сообщается на портале.

Победителем голосования стал новобранец Lukoil Racing Drift Team Данила Воробьев. Лучшим моментом стал 6 этап RDS GP-2025, когда Воробьев набрал на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области 95 баллов и занял второе место.

По словам главного редактора портала «Чемпионат» Вячеслава Опахина, Российская дрифт серия каждый год все больше приковывает внимание читателей.

«Мы в «Чемпионате» стараемся не просто рассказывать об этом захватывающем виде автоспорта, но также заинтересовать и привлекать новую аудиторию, погружая ее в контекст каждого этапа», — сказал он.

Как отметил Данила Воробьев, квалификация на «Игоре» выдалась неплохой.

«Мы до последнего лидировали, пока Аркадий Цареградцев не выехал, так что заняли второе место. У нас сезон сложился в целом почти весь дождевой, поэтому удалось неплохо себя показать», — сказал он.

Также «Чемпионат» вручил Воробьеву памятный приз на церемонии закрытия сезона.