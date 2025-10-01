На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новгородской области задержали администратора канала с детской порнографией

МВД: угрозыск задержал жителя Окуловки за распространение детской порнографии
Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали 50-летнего жителя города Окуловка в Новгородской области за администрирование сообществ в соцсети, где размещались порнографические материалы с участием детей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, фигурант не работал и на него вышли в рамках расследования уголовного дела о создании и распространении детской порнографии. В ходе обыска в его квартире изъяли два мобильных телефона и флеш-карту с доказательствами.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Задержанный находится под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Летом в Москве огласили приговор местному жителю, который в течение четырех лет насиловал знакомую девочку и снимал все на видео. По данным следствия, фигурант насиловал несовершеннолетнюю с 2005 по 2009 год. На момент совершения первого преступления пострадавшей было 11 лет.

Ранее многодетного отца арестовали за хранение детской порнографии.

