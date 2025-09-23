Многодетного отца арестовали за хранение детской порнографии

На телефоне у американца, который воспитывает не менее 20 приемных детей, нашли детскую порнографию. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

По данным властей, 48-летний Джейсон Алан Миллер из штата Теннесси был арестован в порту Майами 13 сентября после того, как вернулся из круиза на Каймановы острова вместе со своей беременной женой и восемью детьми в возрасте от 5 до 12 лет.

Мужчину выбрали для случайного повторного досмотра, и тот добровольно сообщил пограничникам пароль от своего Samsung Galaxy, на котором была обнаружена папка с 45 фотографиями под названием «6yo_rare». Предварительно, в ней хранились изображением со сценами сексуального насилия над несовершеннолетними.

Миллер признался, что знал о наличии детской порнографии на своем телефоне, но, по его словам, никто другой не имел доступа к этой папке. Американцу предъявили обвинения в перевозке и хранении детской порнографии. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 30 лет тюрьмы.

