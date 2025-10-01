Россиянам рассказали, как продать старые украшения

Чтобы рассчитать цену старого украшения для продажи, нужно учесть массу и пробу металла, а также цвет, чистоту и огранку драгоценных камней. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев, отметив, что стоимость изделия может увеличиться из-за его уникальности и бренда.

«Чтобы сделка была удачной, полезно понимать, что именно формирует цену и какие шаги помогут определить реальную стоимость. Базой для оценки всегда остается металл. В России на каждом ювелирном изделии стоит пробирное клеймо — гарантия того, что в сплаве действительно содержится заявленное количество золота, серебра, платины или палладия. При расчете стоимости учитывается масса и проба, а также официальные котировки Центрального банка, которые обновляются ежедневно. Но цена украшения не сводится только к металлу. Бриллианты и другие вставки имеют собственную систему классификации: важен вес, цвет, чистота, огранка. Для драгоценных камней экспертное заключение или сертификат играет решающую роль. Иногда же украшение ценится как предмет искусства или винтажный объект: бренд, дизайн и редкость способны увеличить стоимость выше суммы металла и камней», — сказал он.

Русяев подчеркнул, что проверку украшения можно провести у ювелира, в специальном сервисе Федеральной пробирной палаты или в геммологической лаборатории.

«Проверку лучше начинать с клейма. Сегодня это можно сделать не только у ювелира, но и через официальный сервис Федеральной пробирной палаты, где по идентификатору на бирке отображаются сведения о производителе и изделии. Если в украшении есть камни, особенно бриллианты, стоит обратиться в геммологическую лабораторию. Сертификат, который там выдают, подтверждает характеристики и дает покупателю уверенность. Для юридически значимой оценки, например, для наследственного дела или страхования, обращаются к профессиональным оценщикам, работающим по закону», — добавил он.

По словам юриста, самый быстрый способ продать изделие – отнести его в скупку или ломбард, а наиболее выгодный – через комиссионный отдел ювелирного магазина.

«Продать украшения можно разными путями. Самый быстрый вариант — лицензированная скупка: здесь ориентируются на граммы и пробу, расчет проводят безналично. Ломбард предлагает займ под залог: вещь остается у организации, но владелец сохраняет возможность ее выкупить. Если украшение имеет художественную ценность или принадлежит известному бренду, выгоднее отдать его в комиссионный отдел ювелирного магазина. Такой способ занимает больше времени, но шансы найти покупателя, готового заплатить за вещь как за готовое изделие, заметно выше. Есть и частные сделки между людьми, где особенно полезно иметь на руках экспертные документы на камни и металл», — уточнил юрист.

