В Москве пройдет Moscow Startup Summit

Более 150 экспертов примут участие в международном саммите по инновациям в Москве
Shutterstock

В Москве 1 и 2 октября пройдет международный саммит по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit, в котором примут участие более 150 экспертов из России и других стран, сообщает пресс-служба Сбера.

Мероприятие пройдет в пространстве кампуса «Школы 21» в «СберСити».

В деловую программу саммита включены 5 треков: «Глобальные технологические тренды и влияние генеративного ИИ на развитие инновационного бизнеса», «Стартапы», «Корпорации», «Инвестиции» и «Государство».

Всего запланировано более 60 сессий и мастер-классов.

Кроме того, на саммите пройдет демодень международного акселератора Sber500, на котором 30 лучших стартапов представят свои проекты потенциальным инвесторам, и демодень молодежных технологических стартапов школьных и студенческих команд.

В финальный день саммита пройдет вручение технологической премии правительства Москвы и Сбера Startup Summit Awards, на который было подано более 1,7 тыс. заявок из 79 регионов России.

