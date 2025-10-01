Общественный совет при Минпросвещения взял на контроль ситуацию с осужденным учителем

Общественный совет при Минпросвещения обратил внимание на инцидент с учителем физики из Екатеринбурга. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

Как рассказал председатель Общественного совета при Минпросвещения РФ Дмитрий Лутинов, у учителей практически нет рычагов, которые позволят повлиять на ученика, если тот плохо ведет себя на уроке.

По мнению главы совета, в ситуации виноваты обе стороны, но наказание получил только учитель.

«Это в корне неправильно. Поэтому нужен механизм, чтобы остудить такого ученика, показать ему границу, и еще важно то, чтобы каждый учитель знал, как этим механизмом воспользоваться», – рассказал он.

Лутинов отметил, что подобные ситуации порождают безнаказанность у учащихся. Ситуация с педагогом находится на контроле у Минпросвещения.

Речь идет об инциденте, произошедшем в марте текущего года. По версии следствия, педагог, преподававший математику и физику, бросил ручку в хулигана и, скрутив ему руку, отправился с ним к директору. Суд приговорил его к году и шести месяцам исправительных работ. Преподавать он не сможет два года.

Ранее в Госдуме предложили ввести выплату педагогам ко Дню учителя.