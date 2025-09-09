На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Екатеринбурге учитель бросил ручку в ученика и отправился на исправительные работы

В Екатеринбурге осудили бросившего ручку в ученика педагога
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Суд в Екатеринбурге вынес решение по делу учителя физики, который жестоко обращался с учеником. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Свердловской области».

По версии следствия, преподававший физику педагог бросил ручку в восьмиклассника, затем заломил несовершеннолетнему руку и повел к директору.

Действия мужчины не привели к травмам, но в процессе школьник испытал боль. В отношении учителя возбудили дело. Оно рассматривалось в закрытом режиме в целях защиты прав несовершеннолетнего.

«Педагог признан виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженном с жестоким обращением», – сообщается в публикации.

Фигуранту назначили год и шесть месяцев исправительных работ. При этом 10% его заработка будут удерживаться в доход государства. Он не сможет заниматься педагогической деятельностью два года. Помимо этого, его обязали выплатить пострадавшему школьнику 120 тысяч рублей.

Ранее учитель надругался над пятилетней ученицей в школе, пока не работало видеонаблюдение.

