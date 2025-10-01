В российском регионе учредили новые государственные праздники

В Бурятии появятся два новых официальных праздника – буддийский День семьи и День ветеранов боевых действий. Соответствующее решение было принято на очередной сессии Народного Хурала республики, пишет ТАСС.

«Депутаты внесли изменения в Закон Республики Бурятия «О праздничных днях и памятных датах в Республике Бурятия». В перечень добавлены День семьи и День ветеранов боевых действий, который уже получил официальный статус в 29 российских регионах», – заявили представители пресс-службы.

День ветеранов боевых действий будет отмечаться ежегодно 1 июля. Дата празднования Дня семьи будет определяться буддийскими священнослужителями в соответствии с лунным календарем и, соответственно, будет «плавающей». Этот праздник связан с явлением образа богини Янжимы – покровительницы семьи, женщин и материнства – в горах Баргузинского района. Лик божества официально признан Буддийской традиционной Сангхой России одной из пяти главных буддийских святынь Бурятии.

Министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова подчеркнула важность укрепления института семьи как приоритетной задачи государственной политики.

«Введение нового праздничного дня направлено на повышение значимости семейных ценностей и укрепление семейных связей», – отметила министр.

Ранее Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2026 году.