Экономист назвала справедливость лейтмотивом новой модели мировой экономики

Глобальная взаимозависимость в сфере технологий, финансов и ресурсов превратилась в инструмент давления со стороны заинтересованных держав, в частности США. Потому справедливость станет лейтмотивом новой модели мировой экономики. Об этом на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Газете.Ru» заявила член президиума РАН и глава Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Экономист пояснила, что, несмотря на снижение глобального влияния таких институтов, как МВФ и Всемирный банк, рычаги распределения мирового богатства все еще находятся в руках Запада, который хочет сохранить подобное положение дел.

«Как условно грабил африканские народы в колониальный период, так и хочет продолжать грабить. В частности, до недавнего времени Франция закупала в Нигере уран по цене в 250 раз ниже рыночной. О какой справедливости здесь можно говорить? Потому в мире, в странах Глобального Юга, назрел запрос на справедливость во всем — и в политике, и в экономике, и в социальной сфере. И Россия отвечает на этот запрос», — подчеркнула Абрамова.

Она добавила, что в этом году участники встречи дискуссионного клуба «Валдай» неслучайно обсуждают развитие в условиях политических конфликтов и экономических потрясений — они неизбежно сопровождают переход от однополярного к многополярному миру неизбежно сопровождается политическими конфликтами и экономическими потрясениями, и отчасти инициируются Западом для сохранения модели, при которой он доминировал.

«Однако процесс глобализации сделал уязвимыми и сторонников такой модели: антироссийские санкции рикошетом ударили по Европе», — отметила Абрамова.

Выходом из кризиса экономист назвала создание новых альянсов, отметив сотрудничество России и Индии в сфере технологий. Особое значение, по словам эксперта, имеют и новые технологии — финтех, блокчейн и цифровые валюты, которые помогут снизить зависимость от традиционных экономических центров и доллара.

Кроме того, Абрамова напомнила, что три африканских государства входят в число 10 мировых лидеров по использованию криптовалют. Россия, по ее мнению, также станет одним из флагманов цифровизации валютной сферы, а обмен опытом в сфере децентрализованных финансов со странами Глобального Юга, ставший возможным благодаря глобальному курсу на полицентричность, будет полезен и российской практике.

Экономист также отметила, что в многополярном мире изменится архитектура мировой экономики. «Глобальное доминирование США уступит место нескольким центрам силы. Одним из них станет Россия, которая выступает за справедливость, отсутствие санкций и за право каждого народа самостоятельно решать свою судьбу не в ущерб другим странам», — резюмировала Абрамова.