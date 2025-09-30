На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Умерла известный российский ученый и лингвист Анна Поливанова

Российский лингвист Анна Поливанова ушла из жизни в возрасте 80 лет
true
true
true
close
Monedula/commons.wikimedia.org

Российский лингвист, кандидат филологических наук Анна Поливанова скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщила РИА Новости директор Института восточных культур РГГУ Анна Дыбо.

По ее словам, Поливанова умерла 29 сентября. Она отметила, что Поливанова была выдающимся специалистом в области лингвистики и внучкой философа Густава Шпета.

Анна Поливанова родилась 4 апреля 1945 года в Москве в семье ученых. Она была внучкой философа Густава Шпета и дочерью электротехника Константина Михайловича Поливанова. С 1962 по 1967 год она обучалась на отделении структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ.

После окончания университета в 1967 году поступила в аспирантуру своего вуза, где под руководством профессора Андрея Анатольевича Зализняка продолжила исследования в области русской словообразовательной морфонологии своей альма-матер. В 1970 году она завершила аспирантуру, а в 1976 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Морфонология русского субстантивного основообразования».

С конца 1960-х годов Анна Поливанова начала преподавать в МГУ, а с 1991 года — в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), где преподавала старославянский язык и другие дисциплины. Она была автором и составителем грамматики и словаря старославянского языка, а также книги «Логические основы грамматики. От фонологии до семантики» (2022). Ее научная деятельность охватывала такие области, как морфонология, лексикография, семантика грамматических категорий и взаимодействие лингвистики с логикой.

Ранее вдова кинорежиссера Чухрая Ирина скончалась в возрасте 106 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами