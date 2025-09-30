Умерла известный российский ученый и лингвист Анна Поливанова

Российский лингвист, кандидат филологических наук Анна Поливанова скончалась на 80-м году жизни. Об этом сообщила РИА Новости директор Института восточных культур РГГУ Анна Дыбо.

По ее словам, Поливанова умерла 29 сентября. Она отметила, что Поливанова была выдающимся специалистом в области лингвистики и внучкой философа Густава Шпета.

Анна Поливанова родилась 4 апреля 1945 года в Москве в семье ученых. Она была внучкой философа Густава Шпета и дочерью электротехника Константина Михайловича Поливанова. С 1962 по 1967 год она обучалась на отделении структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ.

После окончания университета в 1967 году поступила в аспирантуру своего вуза, где под руководством профессора Андрея Анатольевича Зализняка продолжила исследования в области русской словообразовательной морфонологии своей альма-матер. В 1970 году она завершила аспирантуру, а в 1976 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Морфонология русского субстантивного основообразования».

С конца 1960-х годов Анна Поливанова начала преподавать в МГУ, а с 1991 года — в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ), где преподавала старославянский язык и другие дисциплины. Она была автором и составителем грамматики и словаря старославянского языка, а также книги «Логические основы грамматики. От фонологии до семантики» (2022). Ее научная деятельность охватывала такие области, как морфонология, лексикография, семантика грамматических категорий и взаимодействие лингвистики с логикой.

Ранее вдова кинорежиссера Чухрая Ирина скончалась в возрасте 106 лет.