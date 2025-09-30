Вдова кинорежиссера Чухрая Ираида скончалась в возрасте 105 лет

На 106-м году жизни скончалась Ираида Чухрай (девичья фамилия — Пенькова), вдова советского кинорежиссера Григория Чухрая. Информацию об этом подтвердил ТАСС продюсер Игорь Толстунов.

По его словам, сообщение о кончине оказалось верным. Он добавил, что прощание пройдет в семейном кругу, затем тело кремируют.

В годы Великой Отечественной войны Ираида Пенькова работала в тылу, а также участвовала в танцах, где познакомилась с Григорием Чухраем. Они поженились 9 мая 1944 года во время его двухнедельного отпуска.

Ираида сопровождала своего супруга на протяжении многих лет, поддерживала его творческий путь и сохранила память о его наследии после его смерти в 2001 году. В браке в 1946 году у супругов родился сын Павел Чухрай, который тоже стал известным кинорежиссером и сценаристом.

В последние годы Ираида Чухрай вела уединенный образ жизни. Она пережила своего мужа на 24 года. По словам народной артистки России Натальи Фатеевой, Ираида была «чудесным человеком, красивой и замечательной женщиной».

Ранее сыгравший в фильме «Три плюс два» актер скончался на 89-м году жизни.