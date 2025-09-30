На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вдова кинорежиссера Чухрая Ираида скончалась в возрасте 105 лет

ТАСС: на 106-м году жизни умерла вдова режиссера Григория Чухрая Ираида
true
true
true
close
Первый канал

На 106-м году жизни скончалась Ираида Чухрай (девичья фамилия — Пенькова), вдова советского кинорежиссера Григория Чухрая. Информацию об этом подтвердил ТАСС продюсер Игорь Толстунов.

По его словам, сообщение о кончине оказалось верным. Он добавил, что прощание пройдет в семейном кругу, затем тело кремируют.

В годы Великой Отечественной войны Ираида Пенькова работала в тылу, а также участвовала в танцах, где познакомилась с Григорием Чухраем. Они поженились 9 мая 1944 года во время его двухнедельного отпуска.

Ираида сопровождала своего супруга на протяжении многих лет, поддерживала его творческий путь и сохранила память о его наследии после его смерти в 2001 году. В браке в 1946 году у супругов родился сын Павел Чухрай, который тоже стал известным кинорежиссером и сценаристом.

В последние годы Ираида Чухрай вела уединенный образ жизни. Она пережила своего мужа на 24 года. По словам народной артистки России Натальи Фатеевой, Ираида была «чудесным человеком, красивой и замечательной женщиной».

Ранее сыгравший в фильме «Три плюс два» актер скончался на 89-м году жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами