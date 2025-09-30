Россиянин получил 13 лет строгого режима за надругательство над падчерицами

В Якутии отчим получил 13 лет колонии за надругательство над падчерицами

В Якутии вынесли приговор мужчине, который надругался над малолетними падчерицами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Приговором суда житель Среднеколымского района был осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек. В результате судебного решения с мужчины также взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей.

Отмечается, что в результате противоправных действий мужчины девочкам были причинены физические и нравственные страдания. 14.RU со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что осужденный приходился пострадавшим детям отчимом.

