Россиянин получил 13 лет строгого режима за надругательство над падчерицами

В Якутии отчим получил 13 лет колонии за надругательство над падчерицами
Shutterstock/271 EAK MOTO

В Якутии вынесли приговор мужчине, который надругался над малолетними падчерицами. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Приговором суда житель Среднеколымского района был осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек. В результате судебного решения с мужчины также взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавших детей.

Отмечается, что в результате противоправных действий мужчины девочкам были причинены физические и нравственные страдания. 14.RU со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что осужденный приходился пострадавшим детям отчимом.

Ранее в Кузбассе осудили мужчину, изнасиловавшего десятилетнюю падчерицу.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г.
