Россиянин получил 13 лет строгого режима за изнасилование падчерицы

В Кузбассе вынесли приговор мужчине, который изнасиловал свою десятилетнюю падчерицу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 2 января в поселке городского типа Инской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Ильича, мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней дочери своей сожительницы. При этом он пригрозил девочке физическим устранением.

О произошедшем стало известно, когда соседка девочки, увидев на ее лице кровоподтеки, сообщила об этом на горячую линию следственного управления. Мужчину задержали.

По итогам расследования суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ — изнасилование. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

