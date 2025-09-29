На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин получил 13 лет строгого режима за изнасилование падчерицы

В Кузбассе осудили мужчину, изнасиловавшего десятилетнюю падчерицу
Максим Блинов/РИА Новости

В Кузбассе вынесли приговор мужчине, который изнасиловал свою десятилетнюю падчерицу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 2 января в поселке городского типа Инской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Ильича, мужчина совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней дочери своей сожительницы. При этом он пригрозил девочке физическим устранением.

О произошедшем стало известно, когда соседка девочки, увидев на ее лице кровоподтеки, сообщила об этом на горячую линию следственного управления. Мужчину задержали.

По итогам расследования суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ — изнасилование. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год.

Ранее москвич без штанов угрожал изнасиловать племянницу бутылкой и получил срок.

