Россиянин вонзил знакомому нож в грудь во время ссоры

В Калужской области мужчина вонзил знакомому нож в грудь во время ссоры
СУ СК РФ по Калужской области

В Калужской области мужчина поссорился со знакомым и вонзил ему нож в грудь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 29 сентября 2025 года в поселке Пятовский в Дзержинском районе. По версии следствия, в одном из домов в ходе ссоры 39-летний мужчина нанес своему знакомому удар ножом в грудь, повредив сердце. Пострадавший не выжил.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли нож, а также другие следы и предметы для проведения экспертных исследований. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пьяный россиянин ударил ребенка ножом в грудь и спину.

