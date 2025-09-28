На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин ударил ребенка ножом в грудь и спину

В Калининградской области мужчину задержали за нападение на мальчика с ножом
close
Depositphotos

Жителя Калининградской области подозревают в нападении на несовершеннолетнего. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Мамоново. По данным Telegram-канала «112», 60-летний мужчина пришел к знакомой, в гостях у которой он выпивал.

В какой-то момент он схватился за нож и нанес травмы восьмилетнему сыну хозяйки, ударив в грудь и спину. Что именно послужило причиной агрессии, не уточняется.

«Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение, за его жизнь борются врачи», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Вскоре фигуранта допросят.

По данным местных СМИ, пострадавшего направили в реанимацию, его состояние оценили как крайне тяжелое. Мальчик уже перенес операцию, врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.

До этого в Петербурге ночью напали на школьника. Он играл со сверстниками, когда его ударили ножом в живот. Пострадавший попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее в США ученик старшей школы ножом ранил троих подростков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами