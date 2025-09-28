Пьяный россиянин ударил ребенка ножом в грудь и спину

В Калининградской области мужчину задержали за нападение на мальчика с ножом

Жителя Калининградской области подозревают в нападении на несовершеннолетнего. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Мамоново. По данным Telegram-канала «112», 60-летний мужчина пришел к знакомой, в гостях у которой он выпивал.

В какой-то момент он схватился за нож и нанес травмы восьмилетнему сыну хозяйки, ударив в грудь и спину. Что именно послужило причиной агрессии, не уточняется.

«Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение, за его жизнь борются врачи», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Вскоре фигуранта допросят.

По данным местных СМИ, пострадавшего направили в реанимацию, его состояние оценили как крайне тяжелое. Мальчик уже перенес операцию, врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь.

