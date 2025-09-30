Экс-чиновника Ленобласти и бизнесмена осудили за взятки на 2,2 млн рублей

В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о коррупции, фигурантами которого стали бывший первый зампредседателя комитета по строительству Ленинградской области и гендиректор коммерческой компании. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Следствие установило, что с сентября 2022 по февраль 2023 года чиновник регулярно получал деньги от предпринимателя, занимавшегося строительными контрактами. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 2,2 млн рублей. Средства предназначались за покровительство и согласование оплат по государственным и муниципальным договорам, а также за содействие в будущих сделках.

4 февраля 2023 года возле одного из домов на улице Маршала Блюхера фигурантов задержали сотрудники МВД и ФСБ во время передачи очередной суммы. Оба признали вину и раскаялись в содеянном.

В итоге суд признал их виновными в получении и даче взятки. Он назначил бывшему чиновнику четыре года лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 6,6 млн рублей и пятилетний запрет на работу в органах власти. Бизнесмен получил аналогичный срок и штраф, а также лишен права руководить строительной деятельностью в сфере госзаказа в течение трех лет.

