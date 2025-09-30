На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чиновницу с Кубани заподозрили в злоупотреблении полномочиями

Дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении чиновницы с Кубани
close
Depositphotos

Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении начальницы управления имущественными отношениями Крымского района Краснодарского края Елены Самыгиной. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела стало наличие достаточных доказательств, указывающих на наличие в действиях фигурантки признаков злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Других подробностей не приводится.

До этого сообщалось, что бывшему замглавы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В конце сентября 2022 года мужчина отправился на специальную военную операцию на Украине. Этой осенью его арестовали.

Также был задержан бывший глава городского округа Красноуфимск Свердловской области Михаил Конев. Его заподозрили в злоупотреблении служебным положением.

Ранее сообщалось, что главе МЧС Кабардино-Балкарии грозит до 15 лет заключения по обвинению в получении крупной взятки.

