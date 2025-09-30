На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Они умоляли»: десять человек месяцами насиловали девочку и избежали наказания

В Австрии 10 человек, обвиняемых в групповом изнасиловании девочки, оправдали
true
true
true
close
Shutterstock

В Австрии десять человек оправдали по делу об изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщает Bild.

По данным обвинения, в течение нескольких месяцев молодые люди подвергали школьницу насилию. Всего в групповом надругательстве участвовало десять человек в возрасте от 16 до 21 года.

Компания принуждала ребенка к сношению в детских комнатах, квартирах или на парковках, но самым серьезным случаем стал инцидент, произошедший в отеле. Молодые люди сняли номер и всю ночь подвергали пострадавшую издевательствам.

По словам самой девушки, ей не угрожали и ее не избивали, чтобы принудить к близости.

«Когда я говорила «нет», они умоляли или обнимали меня, пока я не говорила «да», – рассказала школьница.

При этом в полиции заявили, что никаких признаков запугивания обнаружено не было, сама девочка не сообщала о групповом изнасиловании окружающим.

Суд счел показания ребенка недостаточным доказательством, поэтому оправдал компанию молодых людей.

По словам юриста пострадавшей, решение суда стало для него шоком. Он подчеркнул, что, по мнению суда, ребенок встречался с насильниками добровольно. Адвокат настаивает на том, что девочка пошла в отель из страха. Он уверен, что ни один ребенок добровольно не захотел бы оказаться в такой ситуации.

Ранее группа мужчин изнасиловала женщину во дворе церкви.

