На съезде «Движения первых» утвердили программу развития до 2030 года

Пятый съезд «Движения первых», собравший 437 делегатов из 89 субъектов России, прошел 30 сентября в смешанном формате. В мероприятии приняли участие члены правления и координационного совета организации, среди которых наставники старше 18 лет и обучающиеся от 12 лет.

Открытие мероприятия началось с приветственного слова начальника Управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова. Он подчеркнул важность детско-юношеских движений для страны.

«Сегодня — особенный день. 30 сентября мы отмечаем воссоединение республик Донбасса и Новороссии с Россией — это важнейшее событие, значимое для всей страны. Очень символично, что именно в этот день проходит съезд», — сказал он.

Участники рассмотрели три основных вопроса повестки, используя электронную систему голосования. Первым была утверждена программа развития движения до 2030 года.

«Программа развития до 2030 года — это стратегический документ, который определяет не только основной вектор развития организации, но и всей системы воспитательной работы детей и молодежи в нашей стране. До 2030 года мы планируем объединить в движении 18 млн человек, из них 5,3 млн наставники, постоянно совершенствующие свои навыки», — отметил Герой России, участник программы «Время героев» и председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

Он уточнил, что организация планирует расширить сеть отделений с 51 до 78 тыс., создать современные пространства для деятельности участников и укрепить международное сотрудничество. По его словам, важным вектором развития станет обеспечение доступности возможностей движения для детей и молодежи не только в школах, колледжах и вузах, но также в учреждениях культуры, спорта, молодежной политики и на предприятиях.

Зампред правления движения и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин назвал подписание соглашения между организациями, которое стало вторым пунктом повестки, логичным продолжением большой проделанной работы сторонами и общего государственного курса страны и президента.

Третьим пунктом повестки стали изменения в устав движения, которые позволят включать несовершеннолетних в рабочие, экспертные и совещательные органы. Изменения были одобрены и приняты единогласно.

В завершение съезда был запущен всероссийский конкурс по выбору тематики 2026 года.