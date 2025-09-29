ФСБ задержала жителя Мариуполя за службу в террористическом сообществе

В Ростовской области заключили под стражу жителя Мариуполя, который проходил службу в одном из украинских военизированных националистических объединений. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.

Согласно данным ведомства, мужчина добровольно вступил в состав отряда специального назначения на территории села Урзуф Мангушского района, где служил в звании сержанта. Ему было известно о террористическом характере деятельности подразделения, а участие в нем мотивировалось как «идеологическими соображениями, так и желанием улучшить материальное положение».

Фигуранта выявили сотрудники УФСБ России по Ростовской области при координации центрального аппарата ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»), санкция которой предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время продолжаются следственные действия.

Ранее россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену.