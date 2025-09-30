На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителям Петербурга спрогнозировали дожди в выходные

Синоптик Колесов: дожди ожидаются в Петербурге в выходные
true
true
true
close
Konstantin Lenkov/Shutterstock/FOTODOM

В предстоящие выходные дни, 4 и 5 октября, в Санкт-Петербурге ожидаются дожди. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает «Мойка78».

Он отметил, что в ночь на последний день сентября было морозно как в городе, так и по региону в целом. Отрицательные температуры зафиксировали везде, кроме прибрежных станций Финского залива и Новой Ладоги. На большей части города температура воздуха составляла от -1 до -2°C.

Колесов добавил, что в первые октябрьские дни над Ленинградской областью будет мало облаков, ожидается несильный ветер. Ночи в этот период будут морозными, днем воздух прогреется до +10...+12°C, заключил синоптик.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в ближайшие дни в Москве и Московской области ожидается высокое атмосферное давление, которое продержится практически до конца текущей недели. По его словам, ночная температура воздуха в Подмосковье будет отрицательной, а в Москве — +1...+3°C. Днем ожидается около +10°C.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве установило новый рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами