Жителям Петербурга спрогнозировали дожди в выходные

В предстоящие выходные дни, 4 и 5 октября, в Санкт-Петербурге ожидаются дожди. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, передает «Мойка78».

Он отметил, что в ночь на последний день сентября было морозно как в городе, так и по региону в целом. Отрицательные температуры зафиксировали везде, кроме прибрежных станций Финского залива и Новой Ладоги. На большей части города температура воздуха составляла от -1 до -2°C.

Колесов добавил, что в первые октябрьские дни над Ленинградской областью будет мало облаков, ожидается несильный ветер. Ночи в этот период будут морозными, днем воздух прогреется до +10...+12°C, заключил синоптик.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в ближайшие дни в Москве и Московской области ожидается высокое атмосферное давление, которое продержится практически до конца текущей недели. По его словам, ночная температура воздуха в Подмосковье будет отрицательной, а в Москве — +1...+3°C. Днем ожидается около +10°C.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве установило новый рекорд.