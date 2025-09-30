Атмосферное давление в Москве установило новый рекорд

Москва поставила второй суточный рекорд высокого атмосферного давления. Ночью оно достигло 765,6 мм рт. ст, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Показания барометров в самом начале ночи превысили отметку прежнего достижения, составлявшего 764,1 мм рт. ст., установленного в 1942 году», — говорится в посте.

По словам синоптика, давление все еще повышается. Леус объяснил, что в ситуации антициклональной погоды в течение первой половины дня давление может еще вырасти, поэтому точное значение максимальных новых показателей станет известно после 21:00 мск.

Предыдущий рекорд зафиксирован накануне. Прежний максимум был установлен 29 сентября 2021 года — 1017,2 гектопаскалей, это примерно 763 мм ртутного столба.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на текущей неделе в Москве ожидается Старое бабье лето. По его словам, обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины.

Ранее синоптик спрогнозировал снег после волны тепла в Московской области.