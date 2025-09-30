Жильцы элитной многоэтажки в Москве пожаловались на неработающие лифты

Проблемы с лифтами продолжают беспокоить жильцов дома бизнес-класса «Селигер Сити» в Москве. Как сообщила 360.ru одна из жительниц Надежда, в доме высотой в 39 этажей функционирует только один лифт из трех предусмотренных.

«Регулярно более полугода не работают лифты. Вчера не работали с шести утра и до полудня. В доме много пенсионеров, молодых мам и беременных. Очереди скапливаются регулярно, заявки в ГИС ЖКХ и управляющую компанию пишутся постоянно», — рассказала она.

По ее словам, людям приходится ждать в очереди 10-15 минут. Нередко жители пользуются лестницей. Надежда отметила, что вчера спускалась пешком с 22 этажа, а некоторые соседи были вынуждены пройти все 39 этажей.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого подчеркивал, что главная обязанность любой управляющей компании — следить за порядком в многоквартирном доме и при необходимости оказывать жильцам помощь. Если свои функции нерадивая УК выполняет плохо, то ее можно сменить.

Начать, по мнению специалиста, стоит со строгой проверки квитанций на предмет обоснованности всех статей расходов. Далее следует потребовать отчет о том, куда направляются собранные средства. Все нарушения Бондарь порекомендовал зафиксировать на фото и видео, а затем отправить с жалобой в прокуратуру и Жилинспекцию.

Ранее в РФ предложили продлить срок службы старых лифтов.