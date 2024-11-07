В РФ предложили продлить срок службы старых лифтов

Минстрой предложил продлить срок эксплуатации старых лифтов в домах, которые уже включены в программу капитального ремонта, до февраля 2030 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы министерства.

По информации издания, на сегодняшний день в программу включены 575 тысяч лифтов: у 64 тысяч лифтов срок годности истекает уже в феврале 2025 года, а еще у 56 тысяч — в течение ближайших пяти лет.

Отмечается, что до 2030 года на ремонт лифтов необходимо выделить более 400 млрд рублей, однако Минстрой решил пересмотреть сроки службы агрегатов, нежели экстренно их ремонтировать.

С окончательным заключением о продлении сроков эксплуатации лифтов выступит Ростехнадзор после проведения технического обследования.

В конце сентября зампред Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что Ростехнадзор обсуждает возможность переноса даты остановки около 140 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации, поскольку заменить их все в срок (к 15 февраля 2025 года) не получится. Она добавила, что по результатам проверки специалисты выявят лифты, которые можно не останавливать.

Ранее стало известно, что медики из Коми поднимают пациентов на этажи на носилках из-за неработающих лифтов.