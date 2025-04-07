Россиянам объяснили, как сменить недобросовестную УК

Главная обязанность любой управляющей компании – следить за порядком в многоквартирном доме и при необходимости оказывать жильцам помощь. Если свои функции нерадивая УК выполняет плохо, то ее можно сменить, рассказал RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В законодательстве предусмотрено, что УК должна отвечать за общедомовое имущество, в том числе подъезды, крышу, лифты, трубы и электричество. Также в ее обязанностях – контроль за вывозом мусора, устранение неполадок в местах общего пользования – например, если в подъезде прорвало трубу.

«Но есть вещи, которые УК делать не обязана. Например, капитальный ремонт — этим занимается Фонд капремонта или сами жильцы», — подчеркнул Бондарь, добавив, что также жильцы самостоятельно разбираются с прорывом трубы в квартире, если только речь не идет об общем стояке.

Однако зачастую даже с этими обязанностями УК не справляются, злоупотребляя доверием граждан. Например, с жильцов могут регулярно собирать средства на уборку, при этом подъезд будет подметаться не чаще раза в месяц. Также иногда в квитанции включают бессмысленные дополнительные сборы – обслуживание неработающего домофона, никому не нужной радиоточки и прочие. При этом зачастую статьи расходов скрываются, хотя по закону УК обязана отчитываться жильцам.

В подобных ситуациях россияне имеют право принять меры. Начать, по мнению эксперта, стоит со строгой проверки квитанций на предмет обоснованности всех статей расходов. Далее следует потребовать отчета о том, куда направляются собранные средства. Все нарушения Бондарь порекомендовал зафиксировать на фото и видео, а затем отправить с жалобой в прокуратуру и Жилинспекцию.

«Если компания совсем не реагирует — можно собрать жильцов и сменить ее на общем голосовании собственников», — заключил специалист.

До этого «Газета.Ru» изучила соответствующее исследование и выяснила, что в 2024 году собираемость платежей стала ключевой проблемой для 89% российских УК. Проблему недостатка людей на общих собраниях собственников отметили 85% опрошенных представителей УК, а бытовой вандализм стал главной проблемой для 59% из них.

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